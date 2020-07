Taglio del nastro di “spessore” a Sant’Agata de’ Goti. Nella “perla del Sannio”, infatti, arriverà il numero due del Partito popolare europeo nonché vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. L’altissimo esponente, in particolare, sarà in paese, in data 27 luglio, per inaugurare la nuova sede cittadina di Forza Italia.

