Pago Veiano – Nuova scuola, critiche alla maggioranza: “Opera inutile”

Dopo l’annuncio dei lavori di abbattimento e ricostruzione del plesso scolastico in via San Salvatore, torna a levarsi una voce assai critica nei confronti dell’amministrazione De Ieso. Nicola Gagliarde, ex assessore della prima Giunta De Ieso, rappresenta nei fatti, da anni, una voce di opposizione esterna al Consiglio, e anche in merito a questa opera pubblica ha stigmatizzato le scelte programmatiche della maggioranza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia