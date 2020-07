Uno dei due Capigruppi della uscente maggioranza consiliare annuncia la personale ridiscesa in campo. Si tratta di Pasqualino Ciervo, vertice di ‘Siamo Sant’Agata’. “Ho fornito piena disponibilità al candidato sindaco Carmine Valentino, innanzitutto per scelta politica/amministrativa, condividendola anche con altri componenti che in questi mesi ho rappresentato in Consiglio comunale”.

