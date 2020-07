“E’ evidente che il consigliere Vernillo non ha provveduto alla lettura – neanche in modo superficiale – della documentazione posta alla base del trasferimento momentaneo dell’intero plesso di Iannassi in quello sito in località Zappiello; né è a conoscenza delle differenze di ruoli, poteri e competenze tra Comune ed Istituzione scolastica”. E’ la stoccata assestata dall’assessore all’Istruzione Maria Panico al capogruppo di opposizione, dopo l’interrogazione e le polemiche sollevate sulla decisione dell’amministrazione di San Nicola Manfredi di spostare in via temporanea tutte le aule scolastiche nel Centro servizi.

