In Forza Italia le regionali campane hanno un effetto potenziale devastante. Ieri la senatrice Lonardo ha parlato di un partito in “disfacimento”. In effetti non è un segreto che ben due pezzi pesanti del pianeta azzurro campano sono in aperta campagna elettorale per Vincenzo De Luca: uno è Clemente Mastella, l’altro è l’europarlamentare Aldo Patriciello che nelle province fornirà sostegni importanti alle liste civiche dello Sceriffo e nel Sannio candiderà Teresa Ciarlo di Solopaca. Il caso Mastella è quello che tiene banco. Ieri l’autosospensione dal partito della senatrice, dopo l’annuncio della prima uscita pubblica sotto le insegne di ‘Noi Campani’ a Castelfranci, nell’avellinese.

