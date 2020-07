Scattato ieri il termine di ventotto giorni dall’ultimo caso di infezione da Covid-19 segnalato nel beneventano presso il nosocomio San Pio come emerso lo scorso 20 giugno per un paziente ricoverato presso la struttura e risultato positivo ad un test di verifica in vista di un intervento chirurgico, dopo essere stato segnalato come negativo ad un test rapido. Decorsi così due periodi di incubazione (ognuno di 14 giorni) senza nuovi positivi, criterio che consente secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità di ritenere un determinato territorio libero dalla pandemia da Sars-Cov-2.

