Randagismo, tema che costantemente si ripropone in quel di Montesarchio. Si parla abbondantemente sui social locali del caso di una donna del luogo che, in ben due occasioni, nelle ultime settimane, è stata avvicinata in modo minaccioso da un branco di cani. I fatti nei paraggi di via Napoli, a distanza di una manciata di giorni gli uni dagli altri e, in ambo i casi, nelle prime ore del mattino.

