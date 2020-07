In Abruzzo per preparare la prossima stagione di Serie A. Il Benevento ha trovato l’alternativa al ritiro in Trentino, saltato con lo slittamento della chiusura della stagione agonistica. Il club giallorosso non vuole rinunciare a un periodo di preparazione, seppur inevitabilmente ridotto rispetto al consueto.

