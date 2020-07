San Giorgio del Sannio – Scuola, servono dieci nuove aule

L’allestimento di spazi dove garantire in sicurezza le lezioni per il prossimo anno scolastico è una delle priorità che le amministrazioni comunali sono chiamate ad affrontare in questi giorni. Nel Medio Calore, come abbiamo riportato la scorsa settimana, il Comune di San Nicola Manfredi ha deciso di trasferire tutte le lezioni nel centro servizi in località Zappiello. Mentre il Comune di San Giorgio del Sannio, alla ricerca di soluzioni per trovare la sistemazione adatta a una popolazione scolastica molto più ampia, l’amministrazione si è rivolta ai cittadini, che potranno fittare dei locali al Comune dove spostare temporaneamente le attività didattiche.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia