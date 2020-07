Samte, protesta senza fine: operaio si incatena al portone

Ancora una fiammata di protesta per la vertenza degli addetti Stir di Casalduni (impianto chiuso e non funzionante dal 23 agosto del 2018) con un dipendente che si è incatenato al portone della sede amministrativa della Samte (la società provinciale in liquidazione che si occupava di ciclo rifiuti), in via Angelo Mazzoni a Pacevecchia, per esprimere la propria esasperazione per il limbo in cui i dipendenti sono ormai da tempo sospesi.

