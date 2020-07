“Sono state segnalate da alcune imprese del territorio richieste di pagamento ingannevoli che possono far ritenere di essere riconducibili alla Camera di Commercio di Benevento che invece ne è completamente estranea. Si richiama pertanto l’attenzione degli utenti camerali a richieste di pagamento riportanti diciture o riferimenti ai servizi camerali. Dal 30 Giugno 2020 i pagamenti richiesti dalla Camera di Commercio di Benevento avvengono in via esclusiva presso gli sportelli camerali, oppure tramite la piattaforma PagoPA”. Quanto puntualizzato dalla Camera di Commercio Benevento dopo le segnalazioni su veri e propri tentativi di truffa per quanto concerne il pagamento dei diritti camerali.

