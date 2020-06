Giunta, scoppia il caso Reale: “Resto in Forza Italia”. Ora è in bilico come assessore

Antonio Reale resta dove è. Cioè in Forza Italia. Mentre ‘Noi Campani’, la sigla-movimento con cui Mastella si presenterà alle regionali, prende forma, a Il Sannio Quotidiano l’assessore all’ambiente afferma: “Io resto dove sono stato eletto, cioè in Forza Italia, partito in cui milito da anni”. Rischia di aprirsi un vero e proprio caso ora nell’Esecutivo e l’assessore all’ambiente rischia a questo punto di saltare. Addirittura in Forza Italia c’è chi valuta l’ipotesi di candidare proprio l’attuale assessore, ipotesi che Reale prenderebbe in seria considerazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia