“Il Consiglio del 25 giugno 2020 sarà ricordato nella storia di questa amministrazione. Per la prima volta, infatti, dopo un lungo dibattito, l’aula con voto unanime ha approvato un atto di indirizzo con il quale si chiede ai tecnici dell’Ente di trovare le risorse e le modalità per una riduzione straordinaria della Tari. La nostra proposta, relativa soprattutto alle attività commerciali che, a causa della pandemia, non hanno svolto per nulla la loro attività e, più in generale, per chi ha visto ridurre sensibilmente il proprio fatturato è giunta a seguito della discussione a coinvolgere anche le utenze domestiche, considerate le difficoltà vissute da molte famiglie causa sempre del maledetto Covid-19”. Così il gruppo di opposizione ‘Cittadinanza attiva per Ceppaloni’ commenta i contenuti dell’ultima seduta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia