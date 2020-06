L’ultimo passo. Non il più lungo, ma certamente quello più importante per entrare definitivamente nella leggenda, per sigillare una stagione pazzesca. Vuole arrivare al punto il Benevento, quello che lo separa dal traguardo della Serie A e che gli permetterebbe di chiudere con sette giornate d’anticipo un campionato tenuto in pugno sin dallo scorso ottobre, quando Maggio e soci si presero il primo posto a La Spezia senza più mollarlo.

