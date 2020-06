Faida all’interno di Forza Italia Benevento. L’eurodeputato Martusciello spara a zero in una nota sul consigliere azzurro a Palazzo Mosti Nanni Russo peraltro tirando in ballo una questione di intercettazioni (Russo non è indagato), cosa abbastanza inusuale in un partito in cui il garantismo è una religione. Scrive Martusciello in una nota: “Sono sconvolto dalla familiarità nelle intercettazioni. Voglio capire se Nanni Russo è compatibile con la continuazione dell’impegno politico in Forza Italia. I probiviri sono pronti”.

