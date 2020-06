Dibattito sulle sorti della ristorazione in Italia ieri pomeriggio in città presso l’Una Hotel Il Molino con la presenza di Paolo Bianchini, portavoce del ‘Movimento Imprese Ospitalità’ (in sigla Mio) per fare il punto sulla vertenza nazionale del comparto pubblici esercizi, quello più colpito dal lockdown prima e dal crollo dei consumi ben evidente pure in queste settimane di graduale ritorno alla normalità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia