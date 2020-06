Al via più iniziative protesta promosse nei territori italiani dalla sigla Nursing Up. Malcontento per “le promesse non mantenute dal Governo dal sindacato autonomo degli infermieri. Tante le questioni in sospeso, dalle difficoltà operative con ranghi ridotti all’osso, ai difficili profili gestione straordinari e ferie in quattro mesi di mobilitazione totale che ha di fatto precettato tutti gli effettivi disponibili, che peraltro si sono impegnati allo stremo nel corso dell’emergenza da Sars Cov 2 in non pochi casi pagando il prezzo del sacrificio fino a perdere la vita.

