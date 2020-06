“Vorrei segnalare il disservizio inaccettabile presso l’agenzia delle entrate di Benevento relativo alle lunghe file sin dalle 7,30 e per tutta la mattina, tutti i giorni, con inevitabili assembramenti fuori causati dalla moltitudine di utenza. In particolare stamattina (ieri, ndr), unico giorno settimanale in cui è possibile effettuare visure catastali, la situazione sopra descritta è stata estenuante ed inaccettabile, giacché si concentra ancora più gente. Varie le sollecitazioni a velocizzare i servizi, ovvero aumentare gli sportelli per le visure catastali. Ma nulla di fatto”.

