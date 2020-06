Regionali, il centrosinistra ufficializza la ricandidatura di De Luca: a Napoli anche Mastella

Una selva di sigle, di cui alla fine ne resteranno dieci compreso il Partito democratico e saranno quelle che vedremo comparire sulla scheda a sostegno del governatore De Luca. Dal Pd (Mortaruolo-Pepe il ticket nel Sannio) a Noi Campani di Mastella (Abbate-Razzano nel beneventano), da De Luca presidente (in pole position per la casella maschile c’è Fernando Errico mentre per quella femminile potrebbe esserci Giulia Abbate, storica fedelissima dello Sceriffo) a Italia Viva (dove troverà spazio con ogni probabilità il sindaco di Telese Carofano, mentre per la donna in pista potrebbe esserci anche la coordinatrice provinciale Mastantuono), da Centro democratico (potrebbe esserci in città l’ex assessora Orlando, mentre dice di non essere interessato a questa casella il sindaco di Guardia Sanframondi Panza) alla lista del colonnello deluchiano Longobardi ‘Sviluppo e solidarietà’ dove scenderà in campo molto probabilmente il sindaco di Moiano Buonanno.

