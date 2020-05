E’ stato trovato morto all’interno del piccolo terreno dove solitamente si recava. Per ammazzare il tempo e per tenersi ancora in attività. E’ morto così Pietro Amoriello, 85enne, deceduto nel pomeriggio di lunedì a Luzzano. L’anziano era uscito, come di consueto, in prima mattina per dirigersi verso il suo piccolo appezzamento ritagliato nella collinetta di San Vito.

