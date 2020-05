Termoscanner e ingressi presidiati: così è ripartito il mercato agroalimentare di San Giorgio del Sannio

È ripreso in versione ridotta, limitato ai banchi dell’agroalimentare, il mercato del martedì a San Giorgio del Sannio. Ieri mattina vigili urbani e volontari hanno presidiato gli spazi di ingresso e uscita obbligatori scelti dal Comune per lo svolgimento in sicurezza dell’appuntamento: l’accesso è stato consentito unicamente da via San Francesco (sul lato dell’incrocio con via Cerza) dove a tutti gli avventori è stata misurata la temperatura corporea con un termoscanner; mentre, a spesa finita, il percorso obbligatorio ha condotto i clienti verso via Bocchini o via Sant’Antonio.

