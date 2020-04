Tre casi a Paolisi, ulteriori tre ad Airola ed uno a Montesarchio. Impennata nel territorio caudino. Le nuove situazioni si sono conclamate a partire dal tardo pomeriggio di sabato allorquando sono giunti in via informale, sulle scrivanie dei vari Primi Cittadini, i “report” dell’Azienda sanitaria locale. Per quel che riguarda Airola, in particolare, nella giornata di ieri – domenica – si è conclamata la positività, già altamente sospetta, di tre persone.

