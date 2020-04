L’effetto ‘Villa Margherita’ fa schizzare in alto la curva epidemica nella provincia di Benevento. L’Asl si aspettava che la generazione del focolaio nella clinica di riabilitazione avrebbe aperto uno scenario totalmente diverso per la provincia di Benevento che infatti supera ora i cento casi nel bollettino della Protezione civile regionale. Finora, secondo i referti di via Oderisio, su novantanove contagi ben sessantaquattro provengono dal cluster che si è prodotto nella struttura sanitaria di piano Cappelle. In pratica due terzi dei casi di Coronavirus riscontrati in provincia sono tutti da ascrivere allo stesso circuito di contagio.

