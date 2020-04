“Cosi come previsto dall’art. 1 comma 1 lettera d) del DPCM del 22 Marzo 2020, molte aziende del territorio sannita, stanno richiedendo alla Prefettura le autorizzazioni per poter riprendere le attività, e visto che sono tante le aziende metalmeccaniche del beneventano già autorizzate, la segreteria della Fiom Cgil di Benevento si dichiara fortemente preoccupata dagli scenari e delle criticità che nei prossimi giorni potrebbero determinarsi in merito a tale scelta, in un contesto che vede il Paese ancora in uno stato di emergenza dovuto alla espandersi della pandemia covid-19”.

