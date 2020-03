In arrivo test rapidi per tutti gli operatori sanitari

Saranno promossi ed effettuati test rapidi per rilevare infezioni per gli operatori del servizio sanitario regionale: è quanto ha stabilito la Regione Campania per ottimizzare la lotta al contagio da Covid-19. Saranno dotati di sistemi di rilevazione rapidi che consentono l’individuazione degli anticorpi IgM e IgG anti-coronavirus i dieci laboratori operativi in ambito regionale per la ricerca del virus Covid-19, implementando la capacità di effettuare tamponi.

