Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha scritto al Ministro delle Infrastrutture, onorevole Paola De Micheli, per chiedere notizie in merito al destino della tratta ferroviaria Cancello-Benevento via Valle Caudina. “Secondo un documento diffuso nelle scorse ore da una sigla sindacale (l’Orsa ndr), esisterebbe il fondato timore per il futuro della importante tratta e dei lavoratori addetti”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia