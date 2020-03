Covid-19, salgono a quattro le vittime nel Sannio: nulla da fare per due anziane di Frasso Telesino e Paolisi

Giornata nera per la provincia di Benevento che in appena 24 ore ha registrato il passaggio da zona bianca a zona grigia, un aumento dei contagi e il decesso di due pazienti ricoverati all’ospedale ‘San Pio’. L’epidemia da nuovo Coronavirus ha smesso insomma di avere un volto meno aggressivo rispetto alla media regionale campana. Scosse le due comunità di Frasso Telesino e Paolisi, che hanno perso due anziane concittadine, mentre preoccupa il numero in aumento dei casi. Novità ieri sono arrivate anche in merito alla situazione alla clinica Villa Margherita.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia