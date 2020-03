Coronavirus, sono tre i casi al ‘San Pio’: uno è del beneventano, due irpini

Sono tre le persone affette dalla sindrome virale da Covid-19 ospedalizzati presso il presidio “Rummo” dell’azienda ospedaliera San Pio. Una persona proviene dal beneventano mentre altre due da Ariano Irpino. “Abbiamo tre pazienti in ospedale affetti da sindrome da Coronavirus, Covid-19. Uno è del beneventano e gli altri due sono della provincia di Avellino (Ariano Irpino e Savignano). Su otto tamponi, tre sono risultati positivi. Sono due mesi che ci stiamo adoperando sul piano organizzativo per essere pronti. Abbiamo il pretriage e comunque procedure che scattano in caso di necessità per evitare problemi”.

