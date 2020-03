“Covid-19, chi rientra dal Nord si metta in contatto con l’Asl”

“L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella mattinata di ieri sono stati esaminati 68 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. Di questi dodici sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Totale positivi in Campania: centouno”. L’ultimo bollettino della Protezione Civile Regionale della Campania sull’epidemia Covid-19 illustra una dinamica da tenere sotto costante controllo. Una situazione chiaramente tenuta sotto monitoraggio dalle istituzioni competenti e in particolare dalla Prefettura di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia