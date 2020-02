Maltrattamenti all’asilo di Airola: revocata misura a una maestra, provvedimento attenuato per un’altra insegnante

Il giudice per le indagini preliminari Loredana Camerlengo ha revocato la misura per una delle indagate e c’è stata poi l’attenuazione della misura per un’altra maestra coinvolta. Questo quanto scaturito dopo gli interrogatori di garanzia delle quattro maestre sottoposte al divieto di dimora ad Airola, richiesta avanzata dal sostituto procuratore Flavia Felaco, per maltrattamenti, avvenuti tra marzo e maggio del 2019, ai danni dei bambini dell’asilo ‘Hakuna Matata’ di Airola.

