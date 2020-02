Palazzo Mosti, flirt Mastella-Pd per uscire dalla crisi: appoggio istituzionale dei democrat se ci sarà il sostegno a De Luca

Accordo istituzionale con il Partito democratico per uscire dalla crisi. Si profila un ribaltamento totale degli equilibri politici a Palazzo Mosti. L’appoggio dei consiglieri dem a Palazzo Mosti rientrerebbe in una trattativa che Mastella avrebbe chiuso fuori da Benevento, con accordi presi a Roma e soprattutto a Napoli. Nella partita infatti entrerebbe il sostegno mastelliano a De Luca per le regionali e anche la quasi sicura uscita di Sandra Lonardo dal gruppo di Forza Italia per entrare nel Misto, pronta a gesti di responsabilità verso il governo Conte bis. Uno scenario che è camminato di bocca in bocca per tutta la città e ha infiammato il web.

