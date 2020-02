Coronavirus, c’è l’unità di crisi al ‘San Pio’

“Il rischio contagio per ‘Coronavirus’ per i Paesi Ue è moderato” ma da non sottovalutare: rilievo testuale della delibera del direttore generale del San Pio, Mario Vittorio Nicola Ferrante, con la quale presso l’azienda ospedaliera si è istituita per specifica disposizione una unità di crisi su proposta della dirigente Uosd ‘Programmazione e valutazione strategica’, Federica D’Agostino. In estrema sintesi alcuni medici del Dipartimento Emergenza, di Medicina Generale, di Pediatria e di altri reparti valuteranno profili sensibili rispetto a eventuali sospetti.

