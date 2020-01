Cresce la febbre per il derby: venduti quasi 8.500 tagliandi

Tutto come previsto. La riunione del Gos, svolta ieri mattina presso la Questura di Benevento, è servita esclusivamente a mettere a punto il piano sicurezza e il piano traffico per il derby di domenica sera. Per il resto, le autorità non hanno fatto altro che confermare le indicazioni già date nella riunione di una decina di giorni fa, quando venne dato il via libera per consentire ai tifosi della Salernitana di acquistare i tagliandi per tutti i settori, fatta eccezione ovviamente per le curve locali. Da questa mattina, dunque, i supporter granata potranno assicurarsi i biglietti per i Distinti e per la Tribuna superiore coperta, inferiore e centrale. In realtà, però, già da qualche giorno diversi sostenitori della Salernitana hanno avuto la possibilità di acquistare i tagliandi per la Tribuna superiore scoperta, tanto è vero che il settore risulta esaurito.

