Colpito dal ramo che stava tagliando: muore un 55enne

E’ deceduto dopo essere stato colpito da un grosso ramo il cinquantacinquenne Raffaele Petrillo, imprenditore agricolo. Il tragico sinistro è occorso, mentre stava tagliando un albero in località Metole, in un’area boscata, a Pietraroja. Dopo l’allerta sono scattati rapidamente i soccorsi con l’intervento in sito degli operatori del servizio 118. I soccorritori sono intervenuti sia con autoambulanze che con un elicottero per trasportare l’infortunato rapidamente in nosocomio. Però a causa delle lesioni riportate, il cinquantacinquenne è spirato proprio mentre l’autoambulanza afferente al servizio 118 stava raggiungendo il sito in cui era atterrato l’elicottero che era in attesa del trasbordo.

