Regionali, Claudio Ricci in corsa per la candidatura con De Luca

Nonostante non sia ancora chiusa la partita nel centrosinistra per la candidatura alla presidenza e dunque De Luca non sia ancora il candidato ufficiale (sebbene meno forte dopo la vittoria di Bonaccini in EmiliaRomagna, sullo sfondo resta sempre l’ipotesi di un accordo 5 Stelle-Pd sul nome del ministro Costa), nel Sannio si sprecano i movimenti degli amministratori per entrare nelle liste del governatore uscente. L’ultimo rumors porta in direzione San Giorgio del Sannio: potrebbe candidarsi al Consiglio regionale, in una lista del presidente De Luca, Claudio Ricci, ex sindaco di San Giorgio del Sannio.

