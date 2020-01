Benevento, Inzaghi studia le mosse per vincere il derby: Tuia e Tello out, Vokic da valutare

Scuotere ancora la storia e confermare il trend favorevole. Il treno dei sogni viaggia spedito e il Benevento non vuole certamente arrestarne la marcia proprio sul più bello. Spinta da una condizione psicologica invidiabile e dalla febbricitante passione del popolo sannita, la truppa giallorossa si prepara alla sfida con la Salernitana con l’obiettivo di regalarsi un’altra impresa. La missione derby è partita ieri pomeriggio con la ripresa dei lavori, dopo i due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico in seguito al blitz di Cittadella. Dal primo allenamento della settimana, non arrivano buone notizie per Inzaghi che sarà costretto a dover fare a meno di Tuia e Tello – oltre che del lungodegente Antei – anche per il match di domenica sera. Nulla di particolarmente sorprendente, comunque, visto che già dalla scorsa settimana si sapeva che i due giallorossi difficilmente avrebbero recuperato in tempo per il derby.

