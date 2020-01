Case popolari, verso la sanatoria per gli abusivi

“Nei prossimi giorni prendendo a riferimento una delibera della regione vedrò di varare, se ne esistono le condizioni, una sanatoria per gli occupanti di case del Comune. La delibera stabilisce che l’occupante possa ottenere l’assegnazione a condizione di avere i requisiti richiesti. E’ previsto che l’alloggio sia occupato da tre anni, di non avere condanne penali in giudicato con pena detentiva non inferiore a sette anni ed impegno al pagamento. Vediamo nei prossimi giorni”. Quanto prefigurato da parte del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Una possibile decisione che riguarderà chiaramente il patrimonio Erp del Comune di Benevento.

