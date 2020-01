Benevento, giorni decisivi per il centrale: il Trapani insiste per Gyamfi

Ultimi giorni di riflessione in casa Benevento, prima di far partire l’affondo decisivo per regalare a Pippo Inzaghi quel centrale difensivo di cui ha bisogno, dopo l’infortunio rimediato da Luca Antei. Il diesse Pasquale Foggia monitora diversi profili, a partire da Federico Barba del Chievo Verona – ma ha giocato la prima parte di stagione in prestito agli spagnoli del Valladolid – e Vasco Regini della Sampdoria. Ma non ci sono solo profili over nella mente dell’uomo mercato del club giallorsso. Foggia, infatti, ha fatto un sondaggio anche per Riccardo Marchizza, centrale mancino di proprietà del Sassuolo, attualmente in prestito allo Spezia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia