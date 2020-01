Fratelli d’Italia diventa polo conservatore: confluiscono altre due sigle

Per la prima volta nella sua storia Fratelli d’Italia ha una sede provinciale. Ieri il battesimo al civico 4 di via Iandoli, nel cuore popolare della città, nei pressi del quartiere di Santa Maria degli Angeli ad un tiro di schioppo da rione Libertà. Trascinata da un trend nazionale molto positivo e in ascesa permanente visto che il simbolo è ormai stabilmente sopra il 10% in tutte le ricerche demoscopiche, mentre la Meloni stessa ha superato addirittura Salvini nei sondaggi sugli indici di gradimento dei leader, la federazione provinciale di Benevento ha varato una operazione di espansione che continua a produrre frutti. Nell’incontro di ieri si è visto plasticamente come – in provincia – FdI stia diventando un polo di aggregazione di sigle del mondo conservatore e si stia propagando ben oltre il mondo della destra classica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia