Pallamano, l’Italia fa il suo debutto a Benevento: appuntamento alle 20 al Palatedeschi

Il momento dell’esordio è arrivato. Questa sera alle 20, la Nazionale aprirà contro il Kosovo il suo cammino nel Gruppo 3 di qualificazione ai Campionati Mondiali di Egitto 2021 e lo farà al Palatedeschi di Benevento, per la prima volta in assoluto sede di un appuntamento azzurro. L’Italia tornerà così in Campania a vent’anni dalla sua ultima volta – ad Avellino nel 2000 – e lo farà per un appuntamento di grande rilevanza. La città sannita sarà infatti teatro di tre giorni di grande Pallamano: oltre a Parisini e compagni e al Kosovo, di scena ci saranno anche Georgia e Romania. Quattro squadre per un solo posto, il primo, da contendere tra oggi e il 12 gennaio.

