Benevento, per la difesa piace anche Marchizza

Non è ancora arrivato il momento di tirare una riga, nemmeno a matita. Continua la fase di riflessione per un Benevento che, dopo aver chiuso il colpo Moncini, è a lavoro per regalare a Inzaghi un difensore centrale. L’obiettivo del club giallorosso è quello di arrivare a dama entro la prossima settimana, per dare così la possibilità al tecnico giallorosso di fare affidamento sul nuovo innesto già per la prima gara del 2020, quella contro il Pisa, in programma il prossimo 19 gennaio al ‘Vigorito’. I nomi appuntati sul taccuino di Pasquale Foggia sono diversi, anche se dal profilo simile. Del resto, il Benevento ha bisogno di un centrale di piede mancino, in grado di interpretare anche il ruolo di laterale sinistro, nel caso in cui dovesse essercene la necessità. Over o under non fa molta differenza.

