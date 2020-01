Benevento, si avvicina l’addio di Samuel Armenteros

Gli spazi che si restringono e le porte che sembrano aprirsi, ogni giorno di più. Clima particolare quello che circonda l’attacco del Benevento: l’arrivo di Moncini ha rivoluzionato il le scelte a disposizione di Inzaghi, costretto ora a fare i conti con i mal di testa di un reparto che adesso conosce le sfumature dell’abbondanza. E se da una parte con Massimo Coda si discute ancora per il rinnovo, dall’altra Samuel Armenteros continua a camminare su quel filo che lo separa dalla conferma in giallorosso e che lo avvina all’addio anzitempo, senza aspettare la scadenza del contratto. Per lo svedese di origini cubane le pagine della partenza sembrano pronte ad essere riempite da un inchiostro centellinato e poco marcato, proprio come il suo presente con la maglia del Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia