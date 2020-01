Bucciano, i vigili sventano truffa a un’anziana

La Polizia municipale di Bucciano sventa quella che sarebbe stata una grossa truffa. Una colossale truffa da 4.800 euro. Il tutto grazie anche al senso civico di un cittadino che, resosi conto di movimenti sospetti, non ha esitato – con spirito di grande responsabilità – ad allarmare le Forze dell’ordine. I fatti risalgono a ieri mattina. Un’anziana donna residente in zona Pastorano di Bucciano viene contattata telefonicamente da una persona che, spacciandosi per il nipote, annuncia che da li a poco sarebbe arrivato un (finto) corriere a consegnare un pacco contenente un regalo che il (finto) nipote avrebbe acquistato per sua mamma (anche figlia della vecchietta).

