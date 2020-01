Guardia Sanframondi – Elezioni, Ceniccola pronto a scendere in campo

Si muovono le prime pedine ed il primo sistema di alleanze in vista del voto amministrativo della prossima primavera, quello che dovrà decidere l’erede del sindaco uscente Floriano Panza, costretto a non potersi candidare per le disposizioni di legge che vietano l’eleggibilità per un terzo mandato consecutivo. Amedeo Ceniccola, ex primo cittadino della realtà titernina è pronto a salire sullo scacchiere e sfidare l’amministrazione uscente, così come l’attuale opposizione.

