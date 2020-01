San Giorgio del Sannio – Raccolta a singhiozzo: prosegue l’incubo dei rifiuti per strada

Anno nuovo, problema vecchio. Sono ancora i rifiuti l’ostacolo principale da superare a San Giorgio del Sannio e, almeno per qualcuno, non solo in senso figurato, se si considerano alcuni cumuli di rifiuti non raccolti nei giorni scorsi. C’è da una parte un numero sostanzioso di utenti che, probabilmente non aggiornato sul calendario ballerino cambiato due volte durante le festività natalizie, ha conferito la frazione sbagliata e dunque lasciata a terra dagli operatori della Gpn. Ma sull’altro fronte si registrano buste non raccolte, sia nel centro urbano e soprattutto nelle contrade, nonostante non ci fosse alcune errore nel deposito.

