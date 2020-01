Pago Veiano, tre milioni di euro per i lavori alla provinciale 58

In dirittura d’arrivo i lavori per l’importante arteria di Pago Veiano denominata strada provinciale 58 con un sostanzioso importo pari a tre milioni di euro. L’amministrazione comunale nell’ultimo periodo è riuscita a programmare vari lavori sull’intero territorio comunale. “La strada Provinciale denominata SP 58 – dichiara il sindaco Mauro De Ieso – risulta essere di vitale importanza per il comune di Pago Veiano, in quanto lo collega al capoluogo Benevento, ed allo stesso tempo rende accessibile l’area di Piana Romana (strategica dal punto di vista del turismo religioso in relazione al culto di Padre Pio da Pietrelcina), e l’area industriale (Pip Pago Veiano) da Benevento”.

