Airola, cittadini denunciano gare clandestine in moto

Ragazzi che si divertono a gareggiare, a bordo delle rispettive moto, lungo la via Parata. E’ questa la segnalazione che giunge all’attenzione de Il Sannio quotidiano da più di un residente di Airola ma anche di Bucciano, paese che ha in via Parata uno dei suoi ingressi obbligati. La circostanza sarebbe abbastanza semplice. Lungo la tratta, infatti, si registra a più riprese la presenza di centauri che amano sfrecciare a bordo delle due ruote a velocità che sono sicuramente non convenzionali. Ma questo sarebbe il male minore. Il problema, come ci segnala, ripetiamo, più di un cittadino, è che le andature non sarebbero casuali ma, addirittura, ricollegabili a delle vere e proprie sfide che i motociclisti si lancerebbero.

