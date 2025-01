Formaggini scaduti nel pasto della scuola S. Filippo. Non per tutti i bambini, ma comunque il termine della dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” era, ormai, superato. Da qualche giorno (esattamente 3 ndr.), precisa la “Siristora”, la ditta che espleta il servizio mensa, nella nota chiarificatrice prodotta al Comune, aggiungendo che le confezioni erano 36, ma 20 erano i formaggini “incriminati”.

In ogni caso, la notizia ha destato non poca preoccupazione fra genitori ed insegnanti. Il caso, preannunciano i consiglieri comunali del gruppo Misto, Giovanna Megna e Francesco Farese, approderà in consiglio comunale, in quanto oggetto di apposita interrogazione.

Nel frattempo, chiedono all’Amministrazione di fare chiarezza su quanto avvenuto giovedì.

