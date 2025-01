Scuole, Mastella attacca De Luca: “Al Sannio solo il 4,2% dei fondi totali”

Edilizia scolastica, tutti contro la Regione le cui scelte penalizzano sistematicamente il Sannio. Il primo a protestare era stato il senatore di Fratelli d’Italia Mimmo Matera, dopo alcuni giorni attaccano De Luca sia un altro partito di centrodestra, la Lega, che Mastella che se la prende anche con i rappresentanti del Sannio in consiglio, ossia Gino Abbate e Mino Mortaruolo, dimenticando che Noi di centro schiera in Giunta, lì dove si decide, l’assessore Felice Casucci, come gli ricordano sia Luigi Bocchino che Gino Abbate.

