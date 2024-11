Approvati i criteri e il piano di riparto per l’anno 2024, relati all’attribuzione alle Comunità Montane della Campania delle risorse ordinarie per l’annualità in corso.

Nel complesso si è passati da 13 milioni a 14,5 milioni per le venti Comunità Montane Campane.

Risorse ordinarie che non rappresentano tutto il plafond finanziario per gli enti ma una parte rilevantissima e preponderante sostanzialmente. Questi i fondi ordinari programmati per tre Comunità Montane sannite.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia